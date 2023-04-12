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Общество     15.04.2023 09:10

Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 11 московских храмах (адреса)

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Теги:  благодатный огонь  храмы  пасха  Москва  адреса 

15 апреля. Mossovetinfo.ru - 15 апреля 2023 года по сложившейся традиции в Москву из Иерусалима Фондом Андрея Первозванного будет доставлен Благодатный огонь.

Делегация фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения, а затем его частицы будут доставлены в 11 храмов Москвы.

Фонд Андрея Первозванного сообщает, что "Благодатный огонь можно будет возжечь 16 апреля, начиная с 1.00 – 1.30, в следующих храмах Москвы":

1.Богоявленский кафедральный собор в Елохове, Адрес: Спартаковская 15;
2. Храм Великомученицы Варвары, Адрес: ул. Варварка, 2;
3.Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево, Адрес: Литовский б-р, д.7а;
4.Храм Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове, Адрес: Каширское шоссе, 61а;
5.Храм Всех Святых на Соколе, Адрес: Москва, Ленинградский просп., 73А;
6.Храм Всемилостивого Спаса, Патриаршее подворье в Митине, Адрес: Пятницкое ш., 5;
7.Храм Новомучеников и исповедников Российских в Строгине, Адрес: Строгинский б-р, 20;
8.Храм Георгия Победоносца на Поклонной горе, Адрес: Парк победы 3Б;
9.Храм святителя Иова, Патриарха Московского и всея Руси, Чудотворца, на Можайском шоссе. Патриаршее подворье, Адрес: Можайское ш., 56, стр. 1;
10.Храм иконы Божией Матери "Нечаянная радость" в Марьиной Роще, Адрес: Шереметьевская ул., 33;
11.Храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского в Московском, Адрес: г. Москва, г. Московский, микрорайон 1, д. 50.

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Теги: 
благодатный огонь  храмы  пасха  Москва  адреса 

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