14 мая. Mossovetinfo.ru – Более четверти россиян выступают за уголовное наказание лиц, которые разместили фото нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка», следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По условиям опроса, в ходе которого респонденты могли дать до двух ответов, 26% участников выступили за уголовное наказание виновников инцидента. 29% респондентов считают, что, если лица, разместившие фото нацистов, являются российскими гражданами, их необходимо лишить российского гражданства. 23% считают подходящим наказанием штраф, 22% выступают за ограничение виновникам доступа в интернет, 10% - за исправительные работы, 8% - за исправительные работы.
40% респондентов посчитали данный поступок оскорблением памяти и подвигов советских солдат, 27% назвали это провокацией, 22% назвали инцидент кощунством, 16% считают это насмешкой над участниками войны и ветеранами, 10% назвали случившееся вандализмом, 9% - попыткой обесценить смысл акции.
В тоже время 7% посчитали случившееся неудачной шуткой, а 6% считают, что тех, кто это сделал не надо наказывать.
Ранее стало известно, что на сайте «Бессмертный полк» и «Банк памяти» неизвестные разместили фотографии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера с другими именами, указав, что они являются участниками Великой Отечественной войны. СК РФ вощбудил по данному факту уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
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