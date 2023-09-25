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Общество     02.10.2023 09:54

Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформления статуса пенсионера

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Теги:  пенсионер  пенсия  оформление  заявление  порядок  консультации 

2 октября — Mossovetinfo.ru — Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого работника, и документы должны быть поданы в строго установленные сроки. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству "Прайм".

Выход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением документов.

"Пенсия рассчитывается именно исходя из даты подачи заявления, а не наступления пенсионного возраста. Поэтому тянуть с ее оформлением не стоит", — советует юрист.

"Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста. Это можно сделать как лично в отделении Соцфонда, так и через сайт Соцфонда, отправив документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или воспользоваться онлайн-порталом Госуслуг, позвонить или обратиться через работодателя", — перечислил доступные способы юрист.

Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления. Если же задержка произошла по вине Социального фонда, то денежные средства должны быть выплачены полностью и без ограничений по срокам.

Рекомендации "Как оформить страховую пенсию по старости" даются в материале на сайте Госуслуг.

"Проверьте сведения о трудовой деятельности, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Если всё верно, расчёт пенсии будет произведен без представления дополнительных документов о стаже и заработке

"Оформите заявление на Госуслугах, в ПФР или МФЦ", - советуют на сайте госуслуг.

"Если данные неполные, подать заявление на пенсию всё равно можно, указав, что отражены не все периоды работы. Тогда документы, подтверждающие стаж и заработок, можно будет донести в ПФР в течение трёх месяцев

Иногда для подтверждения стажа приходится делать запросы в архивы, собирать справки и выписки. Об этом стоит позаботиться заранее

Заявление на страховую пенсию по старости можно подать за один месяц до достижения пенсионного возраста", - сообщается на сайте Госуслуг.

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Теги: 
пенсионер  пенсия  оформление  заявление  порядок  консультации 

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