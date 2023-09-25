2 октября — Mossovetinfo.ru — Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого работника, и документы должны быть поданы в строго установленные сроки. Об этом сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов агентству "Прайм
".
Выход на заслуженный отдых не происходит автоматически, и ни работодатель, ни Социальный фонд не занимаются оформлением документов.
"Пенсия рассчитывается именно исходя из даты подачи заявления, а не наступления пенсионного возраста. Поэтому тянуть с ее оформлением не стоит", — советует юрист.
"Заявление необходимо лично подать в отделение Соцфонда не ранее, чем за месяц до достижения официального пенсионного возраста. Это можно сделать как лично в отделении Соцфонда, так и через сайт Соцфонда, отправив документы по почте, а также прийти лично в МФЦ или воспользоваться онлайн-порталом Госуслуг, позвонить или обратиться через работодателя", — перечислил доступные способы юрист.
Если гражданин обратился с заявлением позже наступления пенсионного возраста по своей вине, то выплачивать пенсию начнут с момента регистрации заявления. Если же задержка произошла по вине Социального фонда, то денежные средства должны быть выплачены полностью и без ограничений по срокам.
Рекомендации "Как оформить страховую пенсию по старости" даются в материале на сайте Госуслуг.
"Проверьте сведения о трудовой деятельности, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счёта. Если всё верно, расчёт пенсии будет произведен без представления дополнительных документов о стаже и заработке
"Оформите заявление на Госуслугах, в ПФР или МФЦ", - советуют на сайте госуслуг.
"Если данные неполные, подать заявление на пенсию всё равно можно, указав, что отражены не все периоды работы. Тогда документы, подтверждающие стаж и заработок, можно будет донести в ПФР в течение трёх месяцев
Иногда для подтверждения стажа приходится делать запросы в архивы, собирать справки и выписки. Об этом стоит позаботиться заранее
Заявление на страховую пенсию по старости можно подать за один месяц до достижения пенсионного возраста", - сообщается на сайте Госуслуг.