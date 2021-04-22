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Общество     22.04.2021 10:36

Две волны тепла ожидаются в Москве в конце апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды  тепло 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — До конца апреля в Москве ожидаются две волны тепла, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Первая волна тепла ожидается в 22 и 23 апреля, она сменится похолоданием в предстоящие выходные. Затем тепло придет в Москву в последние дни месяца.

В остальное время до конца апреля в Москве будет прохладно, по словам Тишковца, температурный режим больше будет напоминать октябрь.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  тепло 

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