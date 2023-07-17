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Общество
25.07.2023, 09:03
Фотовыставка, посвященная работе НКО, «Город неравнодушных. Наставники» открылась на Рождественском бульваре
25 июля Mossovetinfo.ru — На Рождественском бульваре открылась выставка «Город неравнодушных. Наставники», на котор...
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Общество
20.07.2023, 13:08
YouTube заблокировал канал Захара Прилепина
20 июля — Mossovetinfo.ru — YouTube заблокировал канал Захара Прилепина в котором было 297 тысяч подписчиков и несколько ...
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Общество
17.07.2023, 09:34
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
17 июля — Mossovetinfo.ru — Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, так как в сеть утекло большое ко...