Фотовыставка, посвященная работе НКО, «Город неравнодушных. Наставники» открылась на Рождественском бульваре

25 июля Mossovetinfo.ru — На Рождественском бульваре открылась выставка «Город неравнодушных. Наставники», на которой можно увидеть фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций (НКО), ставших победителями конкурса сети коворкинг-центров для НКО. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтеры благотворительных фондов. Победителей выбирали зрители и эксперты — более 57,5 тысячи москвичей оставили свой голос за понравившуюся историю на сайте», — сообщила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.



В числе победителей, в частности, представители благотворительных фондов «Провидение», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Дорога жизни», центра помощи многодетным семьям «МногоМама», АНО «Кедровая тропа». Полный список победителей доступен на сайте «Город неравнодушных. Наставники».