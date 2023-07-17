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Общество     25.07.2023 09:03

Фотовыставка, посвященная работе НКО, «Город неравнодушных. Наставники» открылась на Рождественском бульваре

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Теги:  общество  НКО  фотовыставка 

25 июля Mossovetinfo.ru — На Рождественском бульваре открылась выставка «Город неравнодушных. Наставники», на которой можно увидеть фотографии 18 представителей столичных некоммерческих организаций (НКО), ставших победителями конкурса сети коворкинг-центров для НКО. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конкурсе приняли участие представители 67 московских НКО — лидеры и сотрудники некоммерческих организаций, волонтеры благотворительных фондов. Победителей выбирали зрители и эксперты — более 57,5 тысячи москвичей оставили свой голос за понравившуюся историю на сайте», — сообщила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В числе победителей, в частности, представители благотворительных фондов «Провидение», «Волонтеры в помощь детям-сиротам», «Дорога жизни», центра помощи многодетным семьям «МногоМама», АНО «Кедровая тропа». Полный список победителей доступен на сайте «Город неравнодушных. Наставники».

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Теги: 
общество  НКО  фотовыставка 

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