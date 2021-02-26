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Общество     26.02.2021 15:26

ФСИН подтвердил этапирование Навального в колонию

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  ФСИН  колония 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Алексей Навальный этапирован в колонию, однако не сообщил в какую именно, сообщает РИА Новости.

Директор ФСИН заявил, что согласно закону Навальный отправлен туда, где должен находится по решению суда.

При этом, Калашников заявил, что в колонии жизни и здоровью Навального ничего не угрожает, ему будут обеспечены нормальные условия. Если он сам пожелает, то сможет в колонии работать.

Днем ранее адвокат Навального Вадим Кобозев сообщил, что его подзащитного этапировали из СИЗО, и выразил предположение, что Навального отправили в колонию.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  ФСИН  колония 

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