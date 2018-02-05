8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Партия «Альянс зеленых» просит Генпрокуратуру и Счетную палату проверить действия и бездействие Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС Москвы) в связи с тем, что уже почти 5 месяцев москвичам недоступны полные данные мониторинга атмосферного воздуха. От имени экологической партии «Альянс Зелёных» председатель партии Александр Закондырин направил соответствующие обращения в Счётную палату РФ и Генеральную прокуратуру РФ, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.В обращении отмечается, чтоПо мнению «Альянса зеленых, проверка Генпрокуратуры позволит выяснить, «».Напомним, что ранее по этой проблеме жалобы мэру Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека направил директор программ Гринпис России.