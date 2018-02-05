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Общество     08.02.2018 13:43

Генпрокуратуру просят проверить причину затянувшейся «модернизации» сайта Мосэкомониторинга

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Теги:  Москва  Мосэкомониторинг  ДПиООС Москвы  Альянс зеленых  обращение 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Партия «Альянс зеленых» просит Генпрокуратуру и Счетную палату проверить действия и бездействие Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (ДПиООС Москвы) в связи с тем, что уже почти 5 месяцев москвичам недоступны полные данные мониторинга атмосферного воздуха. От имени экологической партии «Альянс Зелёных» председатель партии Александр Закондырин направил соответствующие обращения в Счётную палату РФ и Генеральную прокуратуру РФ, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе партии.

В обращении отмечается, что «московская система мониторинга атмосферного воздуха состоит из 56-ти автоматических станций контроля загрязнений. Они расположены во всех округах столицы, включая Новую Москву. Данные от станций в режиме реального времени поступают на сервер ГПБУ «Мосэкомониторинг» и анализируются раз в 20 минут», однако «данные закрыли после того, как москвичи стали массово жаловаться на проблемы с качеством атмосферного воздуха (с 11 сентября 2017 года), сайт закрыли «на модернизацию», и на сегодняшний день он не работает уже почти 5 месяцев».

По мнению «Альянса зеленых, проверка Генпрокуратуры позволит выяснить, «что мешает запустить после «модернизации» открытый ресурс с данными экомониторинга столичного воздуха».

Напомним, что ранее по этой проблеме жалобы мэру Москвы Сергею Собянину и в президентский Совет по правам человека направил директор программ Гринпис России. «13 сентября 2017 года сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт «в связи с модернизацией», а данные, которые департамент природопользования публикует на сайте мэрии, «не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально»», - сообщалось в жалобе. 

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Теги: 
Москва  Мосэкомониторинг  ДПиООС Москвы  Альянс зеленых  обращение 

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