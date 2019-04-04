4 апреля. Mossovetinfo.ru – Советский и российский режиссер, сценарист и актер, Народный артист СССР Георгий Данелия скончался в Москве после тяжелой болезни в возрасте 88 лет.



Георгий Николаевич Данелия. Биография.



Георгий Данелия родился в Тифлисе (ныне Тбилиси) 25 августа 1930 года. Через год его семья переехала в Москву.



По окончании школы закончил Московский архитектурный институт. В 1954-1955 годах работал архитектором в Институте проектирования городов. Параллельно снимался в массовках, интересовался кино. В 1956 году поступил на только что открывшиеся Высшие режиссерские курсы.



С 1959 года – режиссер киностудии «Мосфильм». В 1965—1969 годах — художественный руководитель «Экспериментального творческого объединения» при «Мосфильме», в 1975—1987 — художественный руководитель «Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов». С 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии «Ритм» киноконцерна «Мосфильм».



Данелия снял огромное количество кинокартин, ставших популярными в самых широких слоях населения и принесших режиссеру известность: «Сережа», «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Не горюй», «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!», «Паспорт» и другие.



В большинстве своих фильмов являлся автором или соавтором сценария, также являлся соавтором сценариев в фильмах других режиссеров. В собственных фильмах снимался в эпизодических ролях. Также написал несколько книг о себе и о своей работе в кинематографе.



Член Союза кинематографистов СССР, почётный член Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».



С 2003 года — президент «Фонда Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино».



Лауреат и призер многочисленных советских, российских и международных кинофестивалей.



Звания



- 1965 — Заслуженный деятель искусств РСФСР

- 1974 — Народный артист РСФСР

- 1989 — Народный артист СССР



Награды



Орден «За заслуги перед Отечеством»

Орден «За заслуги перед Отечеством»

Орден «Знак Почёта»

Орден Чести (Грузия)

Почётный гражданин Тбилиси

Государственная премия СССР

Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых

Государственная премия Российской Федерации

Премия Правительства Российской Федерации в области культуры



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