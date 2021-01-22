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Общество     22.01.2021 12:29

ГУВД Москвы предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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Теги:  МВД  акции протеста  ответственность  предупреждение 

22 января. Mossovetinfo.ru – ГУВД Москвы на своем официальном сайте опубликовало предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных протестных акциях в субботу, 23 января.

В сообщении указано, что ответственность предусмотрена и за призывы к участию в несанкционированных акциях, и за участие в них.

Любые попытки провести несанкционированные мероприятия будут расцениваться как угроза общественному порядку и будут немедленно пресекаться. Участник акции будут привлечены к ответственности по закону.

Граждан призывают не поддаваться на провокации, не принимать участие в несогласованных акциях и выполнять законные требования сотрудников полиции.

Днем ранее первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что полиция будет привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях в субботу, 23 января.

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Теги: 
МВД  акции протеста  ответственность  предупреждение 

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