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Общество     28.12.2022 20:00

Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России

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Теги:  Роскачества  Хагги Вагги 

28 декабря, Mossovetinfo.ru - Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России, по данным Роскачества, 89% «Хагги Вагги» из исследованных имели превышения по содержанию фенола, сообщили ИА МОССОВЕТ в Роскачестве.

Отмечается, что крупные российские маркеплейсы, такие как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет» и «СберМегаМаркет» удалили карточки товаров с игрушками «Хагги Вагги», страницы и ссылки с предложениями недобросовестных продавцов пропали из каталогов сайтов.

Интернет-магазины «Азбука детства» и Elmers-mama вывели игрушки из ассортимента, товары скрыты на сайте и не допускаются к продаже, магазин Elmers-mama также рассматривает вопрос по изменению показателей качества при приемке продукции, - сообщили в Роскачестве.

Также интернет-магазин «Детский мир» запросил у производителей результаты повторных испытаний их товаров Роскачеством после проведения исправления нарушений производителем, - без такого подтверждения новые поставки будут блокироваться.

Подробнее о качестве «Хагги Вагги» сообщается на портале Роскачества.

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Теги: 
Роскачества  Хагги Вагги 

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