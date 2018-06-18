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Общество     18.06.2018 11:13

Интерес к ЧМ-2018 у россиян вырос после победы сборной России в первом матче - ВЦИОМ

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Теги:  ЧМ-2018  Сборная России по футболу  футбол  опросы  ВЦИОМ 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Количество россиян, которые собираются смотреть матчи чемпионата мира по футболу выросло после того, как сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии в матче открытия, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Если до старта ЧМ-2018 матчи турнира собирались смотреть 52% россиян, то после победы сборной России доля тех, кто собирается смотреть матчи выросла до 64%.

Также из данных опроса следует, что церемонию открытия ЧМ-2018 смотрели 40% опрошенных. Первый матч сборной России на турнире посмотрели 55% опрошенных.

Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня матчем в Лужниках, в котором сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Турнир продлится до 15 июля, матчи чемпионата принимают 12 стадионов в 11 городах страны.


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Теги: 
ЧМ-2018  Сборная России по футболу  футбол  опросы  ВЦИОМ 

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