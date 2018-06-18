18 июня. Mossovetinfo.ru – Количество россиян, которые собираются смотреть матчи чемпионата мира по футболу выросло после того, как сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии в матче открытия, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Если до старта ЧМ-2018 матчи турнира собирались смотреть 52% россиян, то после победы сборной России доля тех, кто собирается смотреть матчи выросла до 64%.



Также из данных опроса следует, что церемонию открытия ЧМ-2018 смотрели 40% опрошенных. Первый матч сборной России на турнире посмотрели 55% опрошенных.



Чемпионат мира по футболу стартовал в России 14 июня матчем в Лужниках, в котором сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Турнир продлится до 15 июля, матчи чемпионата принимают 12 стадионов в 11 городах страны.