15 июля. Mossovetinfo.ru – Журналист Иван Голунов подал гражданский иск к пятерым бывшим полицейским, которые его задержали и подбросили ему наркотики, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Голунов подал иск на 5 миллионов рублей о компенсации морального вреда. По словам адвоката, иск может быть рассмотрен, как в рамках рассмотрения уголовного дела, так и после него, если суд посчитает необходимым рассмотреть его отдельно.
Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.
Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.
В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.
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