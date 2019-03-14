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Общество     14.03.2019 08:10

Какая погода ожидается в Москве 14 марта

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Теги:  погода 

14 марта. Mossovetinfo.ru – Оттепель, переменная облачность и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, 14 марта, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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