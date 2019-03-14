14 марта. Mossovetinfo.ru – Оттепель, переменная облачность и небольшой снег ожидаются в Москве в четверг, 14 марта, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…+2°, в Подмосковье -2…+3°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.