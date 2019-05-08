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Общество     08.05.2019 13:07

Композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет

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Теги:  Евгений Крылатов  смерть 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Известный композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора Марию Крылатову.

По словам Крылатовой, композитор скончался в одной из московских больниц, у него была двусторонняя пневомния. О месте и времени прощания с Евгением Крылатовым будет сообщено позднее.

Евгений Крылтов написал музыку былее чем к 150 кинофильмам и мультфильмам, в том числе таким известным как «Чародеи», «Приключения ЭлеКтроника», «Достояние Республики», «Трое из Простоквашино», «Умка». Песни Крылатова исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.


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Теги: 
Евгений Крылатов  смерть 

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