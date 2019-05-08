8 мая. Mossovetinfo.ru – Известный композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на дочь композитора Марию Крылатову.



По словам Крылатовой, композитор скончался в одной из московских больниц, у него была двусторонняя пневомния. О месте и времени прощания с Евгением Крылатовым будет сообщено позднее.



Евгений Крылтов написал музыку былее чем к 150 кинофильмам и мультфильмам, в том числе таким известным как «Чародеи», «Приключения ЭлеКтроника», «Достояние Республики», «Трое из Простоквашино», «Умка». Песни Крылатова исполняли Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.