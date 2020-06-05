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Общество     05.06.2020 21:49

Коронавирус: ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению масок

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  пандемия  маски  рекомендации 

5 июня. Mossovetinfo.ru -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах, других переполненных общественных пространствах, передают РИА Новости со ссылкой на генеральныого директора организации Тедроса Гебрейесуса.

ВОЗ изменила свои предыдущие рекомендации поскольку получены доказательства об эффективности масок в качестве средства защиты от коронавируса. Также рекомендовано ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 14 июня в Москве режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса. 

Также власти Подмосковья установили, что за отсутствие масок в общественных местах Подмосковья будут штрафовать

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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  пандемия  маски  рекомендации 

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