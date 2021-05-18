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Общество     18.05.2021 14:23

Лидеры «СР» расскажут на пресс-конференции об идее введения справедливого базового дохода

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Теги:  партии  Справедливая Россия - За Правду  пресс-конференция  базовый доход 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Партия «Справедливая Россия - За Правду» проведет 25 мая всероссийскую пресс-конференцию, посвященную инициативе партии о введении Справедливого базового дохода (СБД) для российских граждан.

В Москве в пресс-конференции, которая пройдет в ТАСС, примут участие председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, а также сопредседатели партии, члены Президиума Центрального совета партии Геннадий Семигин и Захар Прилепин.

Также для участия в пресс-конференции в качестве экспертов приглашены авторы идеи СБД директор НИИ Развития конкуренции и отношений собственности РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Беляев и член Центрального совета партии «Справедливая Россия - За Правду», экономист Андрей Подойницын. Модератором пресс-конференции выступит член Центрального совета партии Николай Стариков.

Трансляция пресс-конференции будет доступна на сайте ТАСС, а также на в группе пресс-центра агентства в Facebook

В подписанном в конце январе Манифесте об объединении партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в разделе «Деньги – людям» отмечалось требование о введении базового дохода: «Деньги людям! Обеспечение достойного уровня жизни трудящегося населения. Существенное повышение уровня минимального размера оплаты труда, пенсий и пособий. Повышение размера материальной помощи, оказываемой различным категориям граждан в кризисный период. Прежде всего – забота о социально незащищенных категориях населения. Увеличение пособий инвалидам и ветеранам, семьям с детьми, оказавшимся в сложной ситуации из-за развития кризиса. Любой минимальный доход человека должен быть выше, чем прожиточный минимум. Введение базового безусловного дохода».

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Теги: 
партии  Справедливая Россия - За Правду  пресс-конференция  базовый доход 

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