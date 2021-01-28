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Общество     28.01.2021 13:18

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении

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Теги:  Справедливая Россия  партии  За правду  Патриоты России  манифест 

28 января. Mossovetinfo.ru - Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» 28 января подписали манифест об объединении «на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из общего понимания справедливости и правды». Манифест подписали Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Геннадий Семигин («Патриоты России») и Захар Прилепин («За правду»),

«Мы считаем, что только объединенными силами мы сможем достичь реализации в ближайшей исторической перспективе важнейших целей и задач создания в России солидарной, социально ориентированной экономики», - говорится в манифесте.

20 января глава «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил , что партия объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России». Новая партия будет коротко называться «Справедливая Россия - За Правду».

21 января состоялось заседание Президиума Центрального совета Партии «Справедливой России»,  на котором было принято решение об объединении с партиями партиями «За правду» и «Патриоты России».

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Теги: 
Справедливая Россия  партии  За правду  Патриоты России  манифест 

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