22 февраля. Mossovetinfo.ru - 21 января состоялось заседание Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, на котором было принято решение об объединении
с партиями "Патриоты России" и "За Правду". Участники заседания по итогам обсуждения также приняли политическое Заявление "О необходимости объединения политических сил во имя будущего России":
ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиума Центрального совета
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
"О необходимости объединения политических сил во имя будущего России"
Дорогие друзья!
Граждане России!
Мы уверены, что сегодня народу России жизненно необходимы кардинальные социально-экономические и политические перемены. Власть в стране должна формироваться на основе всеобщего и подлинного народного волеизъявления. Именно так мы понимаем истинную демократию.
Силой, способной изменить сегодняшнюю ситуацию, могут и должны стать левопатриотические партии и организации. Только им под силу развернуть политический класс на работу в интересах страны и её граждан. Поэтому мы выступаем за немедленное объединение всех политических и общественных сил, отстаивающих интересы народа России. Нам надо защитить политические и экономические интересы тружеников науки и культуры, промышленности и сельского хозяйства, работников бюджетной и социальной сферы, предпринимателей, пенсионеров, студентов и военнослужащих.
Сегодня наша страна живет в сложных социально-экономических условиях. Нет реального роста зарплат и пенсий, растет имущественное и социальное расслоение общества, снижается доступность образования и медицинских услуг, значительно сокращено финансирование науки, сфера культуры все больше отрывается от исторических корней и национальных ценностей.
Социально-экономические отношения в России выстроены несправедливо. Экономика нефтяной и газовой "иглы" ведет страну в тупик. Сложившаяся за последние тридцать лет экономическая элита не заинтересована в развитии страны и постепенно превращается в либерально-компрадорский класс. Политическая система, возглавляемая партией-монополистом, не учитывает интересы простых граждан, а обслуживает бюрократов и толстосумов.
В настоящее время активизировались внешние силы, мешающие развитию России. Политика наших внешних врагов поддерживается "пятой колонной" – враждебным лагерем внутри российского общества, расшатывающим страну изнутри. Их явная цель – "цветная революция" и разрушение государства.
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не может мириться с такой ситуацией. Мы всегда боролись и боремся за справедливое общество. На разных уровнях государственной власти и местного самоуправления мы отстаиваем интересы и права людей.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ призывает все политические партии и общественные организации, разделяющие идеалы социализма, социальной справедливости, патриотизма и истинной демократии, объединиться во имя процветания нашей Родины, достойной жизни и благополучия людей.
Вместе мы сделаем Россию Справедливой!
Будущее в наших руках!