30 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 21:00 30 ноября до 10:00 1 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает МЧС.



Ожидаются небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная.



В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС - (495) 637-22-22.