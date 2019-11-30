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Общество     30.11.2019 18:09

МЧС: до утра 1 декабря в Москве ожидаются сильный ветер и гололедица

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Теги:  МЧС  прогноз погоды  погода 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве с 21:00 30 ноября до 10:00 1 декабря ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает МЧС.

Ожидаются небольшой снег, усиление ветра до 15 метров в секунду, гололедица, на отдельных участках дорог сильная.

В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия МЧС - (495) 637-22-22.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  прогноз погоды  погода 

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