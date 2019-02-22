МЧС: метель и порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Москве 22 февраля

22 февраля. Mossovetinfo.ru – Метель и порывы ветра до 21 метра в секунду ожидаются в Москве днем в пятницу, 22 февраля. Об этом сообщает МЧС.



Также ожидаются заносы на дорогах и гололедица. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в пятницу днем в Москве опустится до минус 10 градусов.