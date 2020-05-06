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Общество     06.05.2020 18:22

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой - СМИ

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Теги:  Дмитрий Босов  происшествия  смерть 

6 мая. Mossovetinfo.ru – Миллиардер Дмитрий Босов покончил собой, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.

Кроме того, источник издания в праоохранительных органах подтвердил, что прошедшей ночью полицейские выезжали на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где проживал Босов.

Босов являлся владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». Кроме того, ему принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.

В рейтинге самых богатых бизнесменов России, составленный Forbes, Босов занимал 88-е место.


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Теги: 
Дмитрий Босов  происшествия  смерть 

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