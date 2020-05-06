6 мая. Mossovetinfo.ru – Миллиардер Дмитрий Босов покончил собой, сообщает РБК со ссылкой на знакомых бизнесмена.



Кроме того, источник издания в праоохранительных органах подтвердил, что прошедшей ночью полицейские выезжали на вызов, связанный с самоубийством, в подмосковный поселок Усово, где проживал Босов.



Босов являлся владельцем компаний «Сибантрацит» и «Востокугль». Кроме того, ему принадлежал центр архитектуры и дизайна Artplay.



В рейтинге самых богатых бизнесменов России, составленный Forbes, Босов занимал 88-е место.