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24.06.2024, 08:49
Президиум Регионального политсовета «Единой России» в Дагестане исключил Магомеда Омарова из Партии
24 июня — Mossovetinfo.ru — Президиум Регионального политсовета «Единой России» в Республике Дагестан принял решен...
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Общество
23.06.2024, 08:37
23 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница
23 июня — Mossovetinfo.ru — 23 июня - праздник День Святой Троицы. Пятидесятница. Эта дата посвящена сошествию Свят...
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18.06.2024, 17:21
Кетеван Хараидзе изменили меру пресечения на домашний арест
18 июня — Mossovetinfo.ru — Тверской районный суд на заседании 18 июня изменил меру пресечения Кетеван Хараидзе, муни...