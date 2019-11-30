30 ноября. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве в субботу, 30 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха +1…+3°, по области -1…+3°. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.