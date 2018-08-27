27 августа. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС предупредило о жаре, которая ожидается в Москве в понедельник, 27 августа, предупреждение опубликовано на официальном сайте управления.
По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в Москве может достигать 31 градусов тепла.
Москвичей просят соблюдать осторожность, избегать перегрева на солнце и пить больше воды.
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