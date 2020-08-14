14 августа. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, в Москве потеплеет, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако возможен небольшой дождь.



В воскресенье станет еще теплее. Ожидается ясная погода, без осадков, температура воздуха вырастет до +23.. 25 градусов.