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Общество     14.08.2020 14:03

Москвичей ждут теплые выходные

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Теги:  погода  прогноз погоды 

14 августа. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 15 и 16 августа, в Москве потеплеет, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха поднимется до +20 градусов, однако возможен небольшой дождь.

В воскресенье станет еще теплее. Ожидается ясная погода, без осадков, температура воздуха вырастет до +23.. 25 градусов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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