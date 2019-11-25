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Общество     25.11.2019 17:33

Москвичи обсудят благоустройство дворов в рамках проекта «Активный гражданин»

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Теги:  благоустройство  Активный гражданин  опрос 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное благоустройству городских дворов.

Участникам голосования предлагается ответить, какие виды благоустройства они бы хотели видеть в своем дворе (обустройство детских или спортивных площадок, создание зеленых зон, увеличение числа парковочных мест, обустройство тротуаров и дороже, площадок для выгула собак и другое). При этом можно выбрать до трех вариантов ответа, или предложить свой вариант.

Также участникам голосования необходимо ответить в каком из административных округов Москвы они живут.

Благоустройство дворовых территорий в Москве происходит согласно разработанному стандарту благоустройства, которое предусматривает оснащение дворов инфраструктурой для отдыха, игр детей и спорта. При этом планы благоустройства составляются исходя из предложений жителей. С 2011 по 2016 год в Москве благоустроено 24 тысячи дворов. На период с 2019 до 2022 года запланировано благоустройство более 15 тысяч дворов.


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Теги: 
благоустройство  Активный гражданин  опрос 

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