25 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное благоустройству городских дворов.
Участникам голосования предлагается ответить, какие виды благоустройства они бы хотели видеть в своем дворе (обустройство детских или спортивных площадок, создание зеленых зон, увеличение числа парковочных мест, обустройство тротуаров и дороже, площадок для выгула собак и другое). При этом можно выбрать до трех вариантов ответа, или предложить свой вариант.
Также участникам голосования необходимо ответить в каком из административных округов Москвы они живут.
Благоустройство дворовых территорий в Москве происходит согласно разработанному стандарту благоустройства, которое предусматривает оснащение дворов инфраструктурой для отдыха, игр детей и спорта. При этом планы благоустройства составляются исходя из предложений жителей. С 2011 по 2016 год в Москве благоустроено 24 тысячи дворов. На период с 2019 до 2022 года запланировано благоустройство более 15 тысяч дворов.
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