10 апреля. Mossovetinfo.ru - Москвичи выберут лучших медицинских работников - участкового терапевта и врача общей практики, участкового педиатра, а также участковую детскую медсестру. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

Голосование статровало в проекте «Активный гражданин». Оценить работу врачей общей практики и терапевтов «активные граждане» могут уже сейчас. Позже можно будет проголосовать за врачей других специальностей.