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Общество     27.01.2018 10:02

Москвичи выбрали деревья для озеленения своих дворов

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Теги:  озеленение  Активный гражданин  голосования 

27 января. Mossovetinfo.ru – Москвичи выбрали деревья и кустарники для озеленения своих дворов. Об этом сообщается на сайте проекта «Активный гражданин».

В рамках первого этапа голосования летом 2017 года были выбраны самые активные дворы, жители которых и участвовали во втором этапе.

На первом месте в рейтинге самых популярных деревьев — Бархат Амурский (14,41%). На втором месте ель обыкновенная (12,96%). Третью строчку занял дуб (9,92%).

Среди кустарников в рейтинге традиционно лидирует сирень (29,75%). На втором месте — чубушник (13,52%) голосов. Третью строчку занял кизильник (12,43%).


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Карта места

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Теги: 
озеленение  Активный гражданин  голосования 

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