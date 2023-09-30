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Общество     06.10.2023 09:43

На mos.ru началась регистрация на ЕГЭ и ОГЭ

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Теги:  ЕГЭ  ОГЭ  запись  регистрация 

6 октября — Mossovetinfo.ru — На портале mos.ru открылась регистрация на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), едином государственном экзамене (ЕГЭ), итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году.

Для допуска к ЕГЭ выпускники 11-х классов должны получить зачет за итоговое сочинение или изложение. Запись на него также проходит на портале.

«Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года. Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, одиннадцатиклассникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз», — рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Регистрация на ОГЭ заканчивается 1 марта 2024 года

До окончания регистрации участники экзаменов могут вносить изменения в заявление: дополнять или сокращать список предметов, которые они будут сдавать, смещать сроки или менять форму экзамена. После ее закрытия сделать это можно будет только путем обращения в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Для подачи заявления выпускникам потребуется только доступ к интернету и регистрация на портале mos.ru. До этого подать заявление можно было только в бумажном виде.
Запись на участие в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов на портале позволяет пройти регистрацию на участие в итоговом собеседовании по русскому языку для 9 классов, ОГЭ (ГВЭ), итоговом сочинении (изложении), ЕГЭ (ГВЭ). Подать заявление может участник по достижении им 14 лет или родитель (законный представитель) участника.

Подробнее о государственной итоговой аттестации в Москве можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации, а задать все интересующие вопросы — по телефону: +7 499 653-94-50.

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Теги: 
ЕГЭ  ОГЭ  запись  регистрация 

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