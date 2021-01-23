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Общество     23.01.2021 19:07

На несогласованную акцию в центре Москвы пришли 19 человек с COVID-19 - Депздрав

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Теги:  оппозиция  протесты  коронавирус  COVID-19 

23 января. Mossovetinfo.ru - На несанкционированной акции оппозиции 23 января на Пушкинской площади пришли 19 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает департамент здравоохранения столицы со ссылкой на данные приложения «Социальный мониторинг».

В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции.

Ранее МВД сообщило, что в несогласованной акции в центре Москвы принимают участие около 4000 человек.

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Теги: 
оппозиция  протесты  коронавирус  COVID-19 

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