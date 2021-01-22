Другие материалы
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Общество
23.01.2021, 15:06
МВД: в несогласованной акции на Пушкинской площади участвуют 4000 человек
23 января. Mossivetinfo - В несогласованной акции на Пушкинской площади в Москве участвуют около четырех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. МВД предупреждает, что к...
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Общество
22.01.2021, 16:59
Венедиктову не поступали материалы о лишении лицензии радиостанции «Эхо Москвы»
22 января. Mossovetinfo.ru – В редакцию радиостанции «Эхо Москвы» не поступали материалы о лишении радиостанции лицензии, сообщил в своих социальных сетях главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедик...
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Общество
22.01.2021, 14:17
МВД и Центробанк рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
22 января. Mossovetinfo.ru – МВД совместно с Центробанком выявили новую схему телефонного мошенничества, сообщается на официальном сайте МВД РФ. Злоумышленники звонят клиентам банком, представля...