25 августа. Mossovetinfo.ru – Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса начнется на следующей неделе, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.



По словам министра, набор добровольцев будет проходить параллельно с клиническим применением вакцины.



Кроме того, центр Гамалеи, в котором разработана вакцина, подал документы на проведение пострегистрационных испытаний. Разрешение на их проведение уже дал центр экспертиз Минздрава, необходимо получить разрешение комитета Минздрава по этике и департамента здравоохранения Москвы.