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Общество     25.08.2020 12:55

Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 начнется в сентябре

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Теги:  COVID-19  коронавирус  вакцина 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса начнется на следующей неделе, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, набор добровольцев будет проходить параллельно с клиническим применением вакцины.

Кроме того, центр Гамалеи, в котором разработана вакцина, подал документы на проведение пострегистрационных испытаний. Разрешение на их проведение уже дал центр экспертиз Минздрава, необходимо получить разрешение комитета Минздрава по этике и департамента здравоохранения Москвы.


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Теги: 
COVID-19  коронавирус  вакцина 

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