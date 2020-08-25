25 августа. Mossovetinfo.ru – Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса начнется на следующей неделе, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, набор добровольцев будет проходить параллельно с клиническим применением вакцины.
Кроме того, центр Гамалеи, в котором разработана вакцина, подал документы на проведение пострегистрационных испытаний. Разрешение на их проведение уже дал центр экспертиз Минздрава, необходимо получить разрешение комитета Минздрава по этике и департамента здравоохранения Москвы.
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