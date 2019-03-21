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Общество     21.03.2019 08:05

Небольшие осадки ждут москвичей 21 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице составит +2…+4. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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