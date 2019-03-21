21 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки ожидаются в Москве в пятницу, 21 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице составит +2…+4. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.