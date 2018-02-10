«Обращения с протестом против политики Собянина» сдал в администрацию Путина кандидат в мэры Москвы Митрохин

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу в 13:00 организаторы «марш за права жителей Московского регионе!», не согласованного ранее Правительством Москвы, пришли к Администрации Президента России (АП) в центре Москвы на Ильинке и в установленном порядке «сдали в АП обращения с протестом против политики Собянина». Об этом в своем аккаунте Facebook сообщил Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.



«Мы пришли туда, чтобы выразить протест в связи с тем, что мэрия в очередной раз по-хамски отказала в проведении массового мероприятия - Социального марша. <…> Мы сдали в АП обращения с протестом против политики Собянина.

А я предложил менять Собянина на выборах в сентябре», - написал Митрохин.



У Администрации президента Митрохин раздал свою программу, «как кандидата в мэры Москвы». «…был роздан проект моей программы как кандидата в мэры. Люди брали брошюру охотно, некоторые даже сразу начинали ее читать.

Программу взяли для изучения Георгий Федотов и Сергей Удальцов, который сказал, что "у ЯБЛОКА всегда профессиональные предложения"», - сообщил Митрохин.



Сообщение дополнено фотографиями с мероприятия, в том числе совместными фото с полицейскими. «Полицейский чин напомнил мне, что не раз уже меня задерживал. Он угрожал мне неприятностями "если кто-то тут нарушит закон". но все обошлось», - сообщил Митрохин.



