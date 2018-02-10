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Общество     10.02.2018 16:26

«Обращения с протестом против политики Собянина» сдал в администрацию Путина кандидат в мэры Москвы Митрохин

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Теги:  Москва  Собянин  мэрия  правительство  марш  разрешение  запрет  президент  обращение  политика  выборы  Митрохин  Удальцов  Федоров 

10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В субботу в 13:00 организаторы «марш за права жителей Московского регионе!», не согласованного ранее Правительством Москвы, пришли к Администрации Президента России (АП) в центре Москвы на Ильинке и в установленном порядке «сдали в АП обращения с протестом против политики Собянина». Об этом в своем аккаунте Facebook сообщил Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Мы пришли туда, чтобы выразить протест в связи с тем, что мэрия в очередной раз по-хамски отказала в проведении массового мероприятия - Социального марша. <…> Мы сдали в АП обращения с протестом против политики Собянина.
А я предложил менять Собянина на выборах в сентябре», - написал Митрохин.

У Администрации президента Митрохин раздал свою программу, «как кандидата в мэры Москвы». «…был роздан проект моей программы как кандидата в мэры. Люди брали брошюру охотно, некоторые даже сразу начинали ее читать. 
Программу взяли для изучения Георгий Федотов и Сергей Удальцов, который сказал, что "у ЯБЛОКА всегда профессиональные предложения"», - сообщил Митрохин.

Сообщение дополнено фотографиями с мероприятия, в том числе совместными фото с полицейскими. «Полицейский чин напомнил мне, что не раз уже меня задерживал. Он угрожал мне неприятностями "если кто-то тут нарушит закон". но все обошлось», - сообщил Митрохин.


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Теги: 
Москва  Собянин  мэрия  правительство  марш  разрешение  запрет  президент  обращение  политика  выборы  Митрохин  Удальцов  Федоров 

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