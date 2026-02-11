 
Актуальные темы: переговоры
Общество     12.02.2026 20:39

Особенно много негатива из-за процессов концентрации приезжих в Москве и Подмосковье - ФАДН

Теги:  ФАДН  миграция  раскачивание  протесты  концентрация  негатив  доклад  мониторинг  исследование  Госдума 

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Рост числа негативных информационных поводов, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, зафиксировало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН по итогам 2025 года в отдельных регионах. В подразделе мониторинга ФАДН за 2025 год отмечено, что в целом по стране снизилось число связанных с этой темой негативных инфоповодов.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов, выступивший 11 февраля 2026 года в Государственной Думе на заседании Комитета по делам национальностей отметил, что:

- повышенного внимания требуют места концентрации приезжих. Особенно много недовольных этими процессами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской, Свердловской и Калужской областях;

-значительное присутствие в информационной повестке имеет «раскачивание» протестной активности с использованием национальной и религиозной тематики. В Московской области этот показатель вырос сразу на 172%, а в Башкирии — на 70%.

Также глава ФАДН отметил, что в целом по России наиболее частой негативной темой стал «нарратив деколонизации России».

Заседание проведено в рамках подготовки к отчету Правительства Российской Федерации о работе в прошлом году, запланированному к рассмотрению с 25 февраля 2026 года.

Председатель Комитета Владимир Иванов, как сообщает пресс-служба Госдумы, подчеркнул: «В прошлом году по-прежнему на страну оказывалось агрессивное внешнее информационное давление. Это требует проактивной информационной работы с обществом, с нашими гражданами».

