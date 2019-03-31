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Общество     31.03.2019 11:16

«Открытая Россия» приняла решение о ликвидации движения

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Теги:  Открытая Россия  движение  ликвидация  Минюст 

31 марта, Mossovetinfo.ru - Движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации. Решение было принято на конференции движения в Риге. Как сообщается в телеграм-канале движения, решение о ликвидации принято для защиты активистов организации.

«Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», - сообщил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года.


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Теги: 
Открытая Россия  движение  ликвидация  Минюст 

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