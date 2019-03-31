31 марта, Mossovetinfo.ru - Движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации. Решение было принято на конференции движения в Риге. Как сообщается в телеграм-канале движения, решение о ликвидации принято для защиты активистов организации.
«Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», - сообщил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.
Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года.
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