31 марта, Mossovetinfo.ru - Движение «Открытая Россия» объявило о ликвидации. Решение было принято на конференции движения в Риге. Как сообщается в телеграм-канале движения, решение о ликвидации принято для защиты активистов организации.



«Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», - сообщил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров.



Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года.