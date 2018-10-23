23 октября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассчитывает на серьезную корректировку законодательства к выборам в Госдуму 2021 года, об этом руководитель ЦИК заявила в ходе круглого стола, прошедшего в Центризбиркоме и посвященном развитию и совершенствованию избирательного законодательства.



По словам Памфиловой, Центризбирком не является субъектом законодательных инициатив, однако изменения в избирательном законодательстве необходимы в связи с современным развитием гражданского общества и возникающим у него запросам.



По мнению Памфиловой, основные проблемы, которые существуют в избирательном законодательстве: наличие муниципального фильтра, порядок регистрации кандидатов, а также наличие Единого дня голосования. Кроме того, по мнению главы ЦИК есть необходимость в том, чтобы скорректировать закон о защите персональных данных. Это позволит публиковать списки избирателей, что, в свою очередь, повысит прозрачность выборов.



В конце октября- начале ноября ЦИК намерен начать совместно с администрацией президента проработку возможных изменений в избирательном законодательстве.