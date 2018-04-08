8 апреля. Mossovetinfo.ru – Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому может появиться в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгордуму.



Рассмотрение вопроса запланировано на 12 апреля. При этом, председатель комиссии Мосгордумы Игорь Воскресенский сообщил РИАМО, что рассмотрение могут перенести, потому что пока нету необходимых заключений от соответствующих ведомств.



Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.