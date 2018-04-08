8 апреля. Mossovetinfo.ru – Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому может появиться в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Мосгордуму.
Рассмотрение вопроса запланировано на 12 апреля. При этом, председатель комиссии Мосгордумы Игорь Воскресенский сообщил РИАМО, что рассмотрение могут перенести, потому что пока нету необходимых заключений от соответствующих ведомств.
Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной болезни. Ему было 55 лет.
13:33 Общество Памятник Дмитрию Хворостовскому может появиться в Москве
11:19 Город (Москва и область) В Москве разрабатывают нормативы для велосипедистов
11:09 В России Путин и Собянин поздравили православных христиан с Пасхой
11:09 В мире США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии
10:43 Город (Москва и область) Участок метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» готов на 90%
16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году