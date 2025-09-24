 
30.09.2025

Памятник Герою Советского Союза Солнцеву установлен в Раменском

30 сентября — Mossovetinfo.ru — 30 сентября 2025 года в Раменском состоялось торжественное открытие памятника начальнику Рузского районного отделения УНКВД СССР по г. Москве и Московской области Герою Советского Союза лейтенанту госбезопасности Сергею Ивановичу Солнцеву. – сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Солнцев в период временной оккупации Рузского района немецкими войсками с октября 1941 года являлся комиссаром партизанского отряда. Одновременно руководил разведкой тылов противника через агентурную сеть. Менее чем за месяц он провел 18 глубоких разведок. По полученным им данным советскими частями разгромлен штаб немецкой армии, уничтожено несколько сотен немецких 500 солдат оккупантов и офицеров рейха, уничтожена артиллерия, подвозы с продуктами и боеприпасами.

В ноябре 1941 года в результате внезапного нападения на базу Рузского партизанского отряда Солнцев получил тяжелые ранения и был захвачен в плен. После жестоких пыток комиссар был казнен в районе озера Глубокое ( сейчас это рядом с границей Одинцовского и Истринского районов), .

Указом Президиума Верховного Совета СССР 11 марта 1942 года С. И. Солнцеву посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Похоронен Сергей Иванович Солнцев в братской могиле на площади Партизан в Рузе. В городах Раменское и Руза его именем названы улицы, на них установлены мемориальные доски.

