21 апреля — Mossovetinfo.ru — Папа Римский Франциск умер на 89-м году жизни. О смерти Папы Римского в понедельник утром объявил кардинал Кевин Фаррелл, камерленго Ватикана.
«Дорогие братья и сёстры, с глубоким прискорбием я должен сообщить о смерти нашего Святого Отца Франциска», — говорится в заявлении камерленго.
«Он учил нас жить в соответствии с ценностями Евангелия, проявляя верность, мужество и всеобщую любовь, особенно по отношению к самым бедным и обездоленным.
С огромной благодарностью за его пример как истинного последователя Господа Иисуса мы предаем душу Папы Франциска бесконечной милосердной любви Триединого Бога», — говорится в заявлении.
Хорхе Марио Бергольо родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянцев по происхождению. В 1973 году, в возрасте 36 лет, он был назначен главой ордена иезуитов в Аргентине и занимал эту должность до 1979 года.
Избран Папой Римским 13 марта 2013 года. В 19 часов 6 минут по центральноевропейскому времени из трубы на Сикстинской капелле повалил белый дым, вызвавший бурные овации верующих, собравшихся на Площади Святого Петра. Папа принял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.
«Давайте помолимся за весь мир, чтобы в нём царил дух братства», — сказал он с балкона базилики Святого Петра в ночь после избрания.
Смерть Франциска повлечёт за собой период траура, после которого все кардиналы младше 80 лет соберутся, чтобы выбрать следующего главу католической церкви. Обычно на избрание нового Папы Римского уходит от двух до трёх недель. После каждого голосования из трубы, выходящей на площадь Святого Петра, идет дым. Если он черный - выбор не сделан, если пошел дым белого цвета - habemus papam («у нас есть Папа»).
В марте 2024 года Папа Римский Франциск сказал, что Украина должна пойти на мирные переговоры, проявив мужество
и не считая это позорным, а переговорам могли бы помочь международные посредники, в которых нет недостатка. "Тот сильнее, кто думает о народе, у кого есть мужество поднять белый флаг и начать переговоры", - сказал понтифик в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, отвечая на вопрос, можно ли было бы считать проявлением смелости со стороны Украины то, что она "подняла бы белый флаг", или это стало бы "легитимизацией более сильного".
В мае 2024 года декастерия доктрины веры опубликовала документ за подписью Папы Римского Франциска, который изменил нормы, действовавшие с 1978 года и фактически исключает признание новых сверхъестественных явлений духовного толка
, сообщает агентство ANSA. Это сделано в целью ограничения мошенничества, спекуляций и коммерциализации на религиозной почве.
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