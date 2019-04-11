11 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на пятницу понизится ниже нуля. Днем ожидается 4-6 градусов тепла.