11 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на пятницу понизится ниже нуля. Днем ожидается 4-6 градусов тепла.
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