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Общество     11.04.2019 16:32

Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве 12 апреля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в ночь на пятницу понизится ниже нуля. Днем ожидается 4-6 градусов тепла.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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