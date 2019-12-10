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Общество     10.12.2019 13:36

Понедельник 9 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы

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Теги:  погода 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 9 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогрелся до 4,4 градуса тепла, в ночное время температура воздуха также было положительной и составила +2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября.

Среднесуточная температура превысила норму на 8,2 градуса. Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву во второй половине недели.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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