10 декабря. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 9 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогрелся до 4,4 градуса тепла, в ночное время температура воздуха также было положительной и составила +2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября.
Среднесуточная температура превысила норму на 8,2 градуса. Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву во второй половине недели.
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