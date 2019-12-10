10 декабря. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 9 декабря стал самым теплым днем в Москве с начала зимы, сообщает портал «Метеоновости».



По данным синоптиков, днем в Москве воздух прогрелся до 4,4 градуса тепла, в ночное время температура воздуха также было положительной и составила +2,2 градуса. Таким образом, среднесуточная температура составила +3,4 градуса, что соответствует 24 октября.



Среднесуточная температура превысила норму на 8,2 градуса. Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву во второй половине недели.