25 ноября — Mossovetinfo.ru — Прах народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, которую предоставил народный артист РФ Андрис Лиепа.
«Майя и Родион мечтали, чтобы их прах развеяли над Россией. Так и сделали. Совместили их прах и развеяли его над Окой», - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда это произошло.
Майя Плисецкая скончалась в Мюнхене (Германия) 2 мая 2015 года. Щедрин умер в ночь на 29 августа 2025 года в возрасте 92 лет. Они были кремированы в Германии.
Плисецкая была замужем дважды. Первым мужем был артист балета Марис Лиепа (1936-1989). Второй раз Плисецкая вышла замуж за композитора Родиона Щедрина (1932-2025). Согласно завещанию, прах Плисецкой надлежало соединить с прахом Щедрина и развеять над Россией.
20 ноября, в день столетия со дня рождения Майи Плисецкой в Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России состоялся масштабный гала-концерт памяти выдающейся балерины Майи Плисецкой и спутника ее жизни композитора Родиона Щедрина, - сообщила пресс-служба театра. Отмечается, что Родион Щедрину, всего два с половиной месяца не дожил до этой даты и этого концерта, в обсуждении программы которого лично принимал участие.
Во вторник, 25 ноября, в выставочном зале союза художников и литераторов Пекина состоялось торжественное открытие выставки Майя Плисецкая - полюс магии, приуроченная к 100-летию со дня рождения великой балерины.
Музей-квартиру прима-балерины Большого театра, народного артиста Советского Союза Майи Плисецкой открыли в центре Москвы
, в Тверском районе, в квартире 31 дома 25/9 по улица Тверская открыли в июле 2022 года.
В ноябре 2016 года ноября памятник балерине Майе Плисецкой открыли в Москве
в сквере ее имени. Имя Плисецкой в ноябре 2015 года получил сквер, расположенный на улице Большая Дмитровка между домом 12/1, строение 1 и домом 12/1, строение 16.
Плисецкая — представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР. Народная артистка СССР (1959), лауреат премии Анны Павловой Парижской академии танца (1962), лауреат Ленинской премии (1964), Герой Социалистического Труда (1985), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат множества других наград и премий, почётный доктор университета Сорбонны, почётный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, почётный гражданин И