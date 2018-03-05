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Общество     05.03.2018 07:49

Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за провокацию стажера МГД

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Теги:  Шапошников  Собчак  стажер  хулиганство  провокация  извинения  Мосгордума 

5 марта, Mossovetinfo.ru – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес свои «искренние извинения Ксении Анатольевне» Собчак за провокацию и хулиганство, совершенное в Петровском дворце в отношении Собчак стажером Мосгордумы. Сообщение с извинениями Шапошникова размещено в его аккаунте в Facebook. При этом Шапошников подчеркнул, что «молодой человек, совершивший это — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником». 


«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Собчак.

Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство.

Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание.

Молодой человек, совершивший это — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения», - написал Шапошников. 




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Теги: 
Шапошников  Собчак  стажер  хулиганство  провокация  извинения  Мосгордума 

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