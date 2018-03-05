5 марта, Mossovetinfo.ru – Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принес свои «искренние извинения Ксении Анатольевне» Собчак за провокацию и хулиганство, совершенное в Петровском дворце в отношении Собчак стажером Мосгордумы. Сообщение с извинениями Шапошникова размещено в его аккаунте в Facebook. При этом Шапошников подчеркнул, что «молодой человек, совершивший это — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником».
«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне Собчак.
Произошедшее сегодня — провокация и хулиганство.
Уверен, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание.
Молодой человек, совершивший это — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником Аппарата МГД, ни моим помощником. Тем не менее, я еще раз приношу свои извинения», - написал Шапошников.
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