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Общество     23.09.2020 15:38

Предстоящие выходные станут последними теплыми днями сентября в Москве

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Теги:  погода  прогноз погоды  бабье лето 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Предстоящие выходные станут последними теплыми днями сентября в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

До конца недели в Москве сохранится ясная и теплая погода, в выходные воздух в столице прогреется до +22 градусов.

Однако это будут последние теплые дни в сентябре. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 28 сентября, в Москву придет похолодание.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  бабье лето 

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