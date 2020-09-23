23 сентября. Mossovetinfo.ru - Предстоящие выходные станут последними теплыми днями сентября в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



До конца недели в Москве сохранится ясная и теплая погода, в выходные воздух в столице прогреется до +22 градусов.



Однако это будут последние теплые дни в сентябре. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 28 сентября, в Москву придет похолодание.