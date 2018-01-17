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Общество     17.01.2018 23:28

«Продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства» призвал Путин

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Теги:  Путин  благоустройство  комфортная среда  граждане  соучастие  власть  эффективность 

17 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Путин призвал власти «продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства», «чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником», сообщает пресс-служба главы государства на сайте Кремля.

«Безусловно, нужно будет продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства. Сейчас мы осмотрели выставку, что и как делается в малых городах и исторических поселениях. Очень интересные есть проекты. Безусловно, это в значительной степени результат вашей работы, работы ваших коллег, но это, безусловно, и результат работы и самих граждан, их творческой инициативы», - сказал Путин, обращаясь в среду к участникам Форума малых городов и исторических поселений в Коломне.

Президент отметил, что совместная работа властей и населения по реализации проектов благоустройства дает наилучший результат. «Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником. И когда возникает «химия» между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса, и конечный результат воспринимают как свой собственный результат», - сказал президент РФ.

Также Путин сказал, что город и вся страна могут гордиться работой московских властей по созданию комфортной среды. 

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Теги: 
Путин  благоустройство  комфортная среда  граждане  соучастие  власть  эффективность 

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