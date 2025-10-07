 
Актуальные темы: переговоры
Общество     15.10.2025 22:41

Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов

Теги:  Путин  закон  иноагенты  деятельность  порядок  ответственность  усиление 

15 октября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение установленного порядка их деятельности.

Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в статью 330.1 УК РФ.

Законом отменяется действовавшее ранее условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») в течение одного года для наступления уголовной ответственности, оно заменяется однократным нарушением.

Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.

В 2022 году Правительство России утвердило требования к размещению уведомлений перед материалами, публикуемыми иностранными агентами, определив правила размещения указаний, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 9 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

