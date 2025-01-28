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Общество
08.02.2025, 13:07
Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию об СВО
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы постоян...
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Общество
02.02.2025, 12:43
Более 2000 человек внесены в списки утративших связь с родственниками в Курской области
2 февраля — Mossovetinfo.ru —Комитет региональной безопасности Курской области уточнил информацию о количестве жи...
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Общество
28.01.2025, 15:19
Премьер Сербии Вучевич подал в отставку на фоне протестов
27 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он со...