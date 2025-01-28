8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы постоян...

27 января — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов, он со...