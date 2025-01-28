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Общество     08.02.2025 13:07

Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию об СВО

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Теги:  Путин  поручение  Музей Победы  СВО  экспозиция 

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию, посвящённую специальной военной операции. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

«Минкультуры России совместно с Минобороны России обеспечить создание на базе федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий.
Срок – 1 июля 2025 г.
Ответственные: Любимова О.Б., Белоусов А.Р.», - говорится в поручении президента по вопросу создания постоянной экспозиции.

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Теги: 
Путин  поручение  Музей Победы  СВО  экспозиция 

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