Другие материалы
-
Общество
29.06.2023, 16:20
Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»
29 июня — Mossovetinfo.ru — Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, испо...
-
Общество
27.06.2023, 15:51
Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи заключили соглашение о партнерстве
27 июня — Mossovetinfo.ru — Бахрушинский театральный музей и Российская государственная библиотека для молодёжи за...
-
Общество
27.06.2023, 09:30
Списки "элиты", улетевшей из России 24 июня при попытке вооруженного мятежа предложено опубликовать - Гусев
27 июня — Mossovetinfo.ru — Списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 и...