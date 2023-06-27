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Общество     29.06.2023 16:20

Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

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Теги:  гражданское общество  суверенитет  Россия  ответственность  Путин  АСИ  форум  Сильные идеи для нового времени 

29 июня — Mossovetinfo.ru — Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, используя лучшие решения, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Вновь подчеркну: общественные, предпринимательские, волонтёрские инициативы – это настоящий мотор развития. А сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны.

Используя лучшие решения, предложения, которые выдвигают наши граждане, деловые и другие объединения, нам нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населённых пунктов, формировать экономику предложения, другими словами – экономику, которая живёт не за счёт потребления чужого, импортного, а сама создаёт, производит современные товары, услуги, технологии.
Путин, АСИ, форум, гражданское общество, соцзащита, стандарты, граждане, ответственность

Повторю: всё это – в наших силах, все возможности для этого созидательного пути развития у нас, безусловно, есть. Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которая зачастую ни в чём не уступает зарубежным аналогам, а подчас и превосходит их. И я уверен, так оно и будет. Это превосходство – в этом смысл: не копировать, а именно идти на шаг впереди», - сказал Путин. Стенограмма выступления Путина опубликована на сайте Кремля.

Фото: сайт Кремля,

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Теги: 
гражданское общество  суверенитет  Россия  ответственность  Путин  АСИ  форум  Сильные идеи для нового времени 

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