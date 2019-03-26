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Общество     26.03.2019 13:13

Самый теплый день с начала года зафиксирован в Москве

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Теги:  погода 

26 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным синоптиков, к 12:00 в районе метеостанции ВДНХ зафиксирована температура в 7,5 градусов тепла. Ранее самым теплым днем в Москве стал понедельник, 25 марта, когда температура поднялась до +7,3 градуса.

Рекорд для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, когда воздух прогрелся до 15,1 градуса тепла.


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Теги: 
погода 

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