26 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксирована самая высокая температура с начала года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным синоптиков, к 12:00 в районе метеостанции ВДНХ зафиксирована температура в 7,5 градусов тепла. Ранее самым теплым днем в Москве стал понедельник, 25 марта, когда температура поднялась до +7,3 градуса.
Рекорд для 26 марта был зафиксирован в 1973 году, когда воздух прогрелся до 15,1 градуса тепла.
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